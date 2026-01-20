وزير الداخلية يصل قاعدة عين الأسد على رأس وفد أمني

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري على رأس وفد أمني، اليوم الثلاثاء، الى قاعدة عين الأسد".

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، أن "وزير الداخلية على رأس وفد أمني وصل الى قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار ".

وشهدت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، حدثاً مفصلياً في مسار السيادة الوطنية والأمن العراقي، مع الإعلان عن اكتمال عملية تسلم الجانب العراقي، عبر اللجنة العسكرية العليا المختصة، للإدارة الكاملة للقاعدة ومقر قيادة العمليات المشتركة من القوات الأمريكية والتحالف الدولي.

ويُعدّ هذا الانتقال تتويجاً لمسار طويل، تمّ بموجبه إخلاء "كافة القواعد العسكرية والمقرات القيادية في المناطق الرسمية الاتحادية"من مستشاري التحالف، وفقاً للجدول الزمني الذي رسمته الحكومة العراقية سابقاً، ومخرجات البيان المشترك العراقي - الأمريكي حول مستقبل العلاقة الأمنية بين البلدين.

لا يعني هذا التحول انقطاعاً للتعاون الأمني، بل تحولاً في شكله وطبيعته. فقد أكدت اللجنة العسكرية العليا في بيانها الرسمي انتقال العلاقة مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة قائمة على "العلاقة الأمنية الثنائية"، والتي ستركز على تفعيل مذكرات التفاهم في مجالات التجهيز والتسليح والتدريب والعمليات المشتركة، لضمان استمرارية الجاهزية ومكافحة تهديدات التنظيمات الإرهابية.