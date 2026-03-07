السعودية تعلن إسقاط طائرات مسيرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة النفطي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها، أن المملكة اعترضت ودمرت فجر اليوم السبت، 16 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو حقل الشيبة، أحد أكبر حقول النفط في الشرق الأوسط.

ولم تُفصح الوزارة عن مصدر هذه الطائرات.

ويُعدّ حقل الشيبة، الواقع في صحراء الربع الخالي النائية قليلة السكان، حقلاً ضخماً للنفط والغاز، حيث يبلغ إنتاجه من النفط الخام مليون برميل يومياً، وفقاً لشركة أرامكو السعودية، الشركة المشغلة للحقل.

وفي عام 2019، تعرّض الحقل، إلى جانب منشآت نفطية أخرى في البلاد، لهجمات واسعة النطاق بطائرات مسيرة شنّها الحوثيون في اليمن.

وأفادت أرامكو حينها بأن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في منشأة الغاز الطبيعي التابعة للشيبة، لكنه لم يُسفر عن أي إصابات أو تعطيل لعملياتها النفطية.