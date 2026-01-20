رئيس الحكومة يواصل اجتماعاته في دافوس ويلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في إطار مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني (يناير) 2026، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع العامة للاجئين والنازحين في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

كما تناول الجانبان تداعيات الاشتباكات والمواجهات العسكرية في سوريا وأثرها السلبي على واقع اللاجئين، فضلاً عن مناقشة التهديدات والمخاطر التي يشكلها إرهابيو داعش.

كذلك شهد الاجتماع تأكيداً متبادلاً على ضرورة وضع حدٍ للحروب، والعمل على حفظ السلم والاستقرار في المنطقة.