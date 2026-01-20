السوداني لـ الشرع: يجب ضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

وخلال الاتصال بحث الجانبان تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها.

حيث أكد السوداني حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها.

مشدداً على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.

من جانبه، أكد الشرع حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن.

مشيراً إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تتسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.