رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع رئيس وزراء هولندا في دافوس

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني (يناير) 2026، اجتماعاً مع رئيس وزراء هولندا ديك شوف، وذلك في ثالث أيام منتدى دافوس.

وشهد الاجتماع بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى الميادين. وسلّط رئيس الحكومة الضوء على البرنامج الإصلاحي الحكومي الهادف إلى بناء بنية تحتية اقتصادية متينة. وفي هذا السياق، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للدعم الهولندي المتواصل لإقليم كوردستان، ولا سيما في تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من الخبرات الهولندية في هذا المجال.

وشكلّ التصعيد العسكري في سوريا محوراً آخر للمباحثات، إذ عبّر الجانبان عن قلقهما إزاء المعارك والتوترات، وتبادلا التأكيد على ضرورة إنهاء الاشتباكات وصون السلم والاستقرار، كما شددا على أهمية ضمان وحماية حقوق الشعب الكوردي وسائر المكونات السورية.