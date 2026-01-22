نيكاراغوا تطلق سراح 38 شخصا اعتقلوا لاحتفالهم باعتقال مادورو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفرجت السلطات في نيكاراغوا عن 38 شخصا اتهموا بالاحتفال باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أفادت منظمة حقوقية، وذلك بعد أن أفادت تقارير عن احتجاز العشرات في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعد الرئيسان المشاركان لنيكاراغوا، دانيال أورتيغا وروزاريو مورييو، حليفين وثيقين لمادورو الذي أُلقت قوات عسكرية أميركية القبض عليه في كراكاس في 3 كانون الثاني/يناير ونقلته إلى نيويورك لمحاكمته بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقالت منظمة "الرصد الأزرق والأبيض" غير الحكومية التي تعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا، إن 71 شخصا على الأقل اعتقلوا خلال الأيام التي أعقبت الإطاحة بمادورو بتهم الاحتفال باعتقاله أو التعبير عن الدعم له.

وقالت كلوديا بينيدا، المتحدثة باسم المنظمة، لموقع "100% نوتيثياس"، إن "ما تأكدنا منه هو إطلاق سراح 38 شخصا من هذه المجموعة".

وأشارت بينيدا التي لم تحدد موعد إطلاق سراح المعتقلين، إلى أن المفرج عنهم يخضعون لنظام "الإبلاغ والمراقبة" الذي يلزمهم بالإبلاغ عن كل خطوة يقومون بها.

ولم يصدر عن المسؤولين النيكاراغويين أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الإفراج عن المعتقلين.

AFP