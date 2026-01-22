الكشف عن نص قرار المحكمة بشأن استبعاد "ملا بختيار"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، خلال جلسة لها، طعناً تقدّم به أحد المرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق، كان قد استُبعد من الترشح بسبب إشكالات تتعلق بالشهادة الدراسية والجنسية.

ووفقاً لقرار المحكمة المرقم (19/اتحادية/2026) والصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 2026، نظرت المحكمة في الطعن المقدم من قبل (حكمت محمد كريم)، المعروف بـ "ملا بختيار"، والذي طعن في قرار استبعاده من قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب.

وجاء في قرار المحكمة أن أسباب استبعاد المرشح المذكور تعود إلى نقطتين رئيستين:

1- عدم إثبات مديرية الجنسية لجنسية أحد والدي المرشح (الأب أو الأم) كعراقي.

2- عدم مصادقة أو معادلة الشهادة الدراسية للمرشح من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت المحكمة الاتحادية إلى أنه بموجب المادة (1/ أولاً ورابعاً) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية (القانون رقم 8 لسنة 2012)، يُشترط في المرشح أن يكون مولوداً لأبوين عراقيين، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.

وفي الختام، قررت المحكمة رد الطعن المقدم من المومأ إليه وتحميله كافة المصاريف القضائية، مشددة على أن القرار باتٌ (قطعي) ومُلزم لجميع السلطات.