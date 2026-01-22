الرئيس بارزاني: لا يمكن لأحد الاعتداء على إقليم كوردستان

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- زار الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 22 كانون الثاني 2026، السفارة العراقية في إيطاليا، وصرح خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "كوردستان تمتلك قوات البيشمركة، ولا يمكن لأحد أن يعتدي على إقليم كوردستان".

وبشأن تظاهرات الكورد في أجزاء كوردستان الأخرى وأوروبا دعماً لغرب كوردستان، شكر الرئيس بارزاني المتظاهرين قائلاً: "إنه لمن دواعي السرور أن يساند الشعب الكوردي بعضه البعض في كل مكان، وهذا هو أفضل شيء".

وأضاف الرئيس بارزاني: "نحن نعيش في منطقة مليئة بالمشاكل والحروب والاضطرابات؛ لكن يمكنني أن أعِد بأن كوردستان تمتلك قوات البيشمركة، وإن شاء الله لن يتمكن أحد من الاعتداء على إقليم كوردستان".

وبخصوص نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق، ذكر الرئيس بارزاني: "لم يتضح بعد عددهم الدقيق؛ لكن من الأسلم أن يكونوا في السجون داخل العراق، بدلاً من أن يكونوا طلقاء في سوريا".

وفي سياق زيارته الرسمية إلى إيطاليا، التقى الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس، 22 كانون الثاني 2026، في العاصمة روما بوزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو.

وعقب انتهاء الاجتماع، أجاب الرئيس بارزاني ووزير الدفاع الإيطالي في مؤتمر صحفي على مجموعة من أسئلة الصحفيين.

وحول نتائج ومضمون اجتماعه مع وزير الدفاع الإيطالي، قال الرئيس بارزاني: "اجتماعنا كان جيداً جداً. وبكل تأكيد، فإن معالي الوزير صديق محترم ومقرب جداً من شعب كوردستان؛ وقد بحثنا وضع غرب كوردستان (روجآفا) وجميع القضايا الأخرى".

وصف الرئيس بارزاني إيطاليا بـ "صديقة شعب كوردستان"، لافتاً إلى أن مسؤولي هذا البلد يتفهمون الأوضاع في غرب كوردستان، وقد أعربوا عن تضامنهم ووعدوا بتقديم الدعم والمساندة للشعب الكوردي.

وأكد الرئيس بارزاني: "نحن نسعى مع كافة الأطراف ألا تندلع الحرب وألا يتعرض شعب كوردستان للآلام والاعتداءات". وشدد في الوقت ذاته قائلاً: "بالنسبة لنا، الأهم من كل شيء هو كرامة ووجود الكورد، ونحن مستعدون للقيام بكل ما يلزم لحماية كرامة شعب كوردستان".