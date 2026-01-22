مندوب بنما يحذر من استهداف الكورد في سوريا ويدعو لتمكينهم من رسم مستقبلهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً خاصاً لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد مندوب دولة بنما على ضرورة تفعيل وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية في دمشق، لضمان استقرار البلاد.

وفي كلمة ألقاها اليوم الخميس، 22 كانون الثاني 2026، صرح مندوب بنما لدى الأمم المتحدة بأن المرحلة الانتقالية في سوريا لا تزال تشوبها الهشاشة والضعف، لا سيما في مدينة حلب والمناطق المحيطة بها. وأشار إلى سقوط عشرات الضحايا من المواطنين الكورد وتضرر البنية التحتية المدنية جراء الأحداث الأخيرة، معتبراً أن هذه الأوضاع تفرض تحديات جسيمة، أبرزها مسألة دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وشدد المندوب البنمي في كلمته على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومنع أي محاولات لتقسيم الشعب أو الأرض، داعياً إلى ضرورة الالتزام بـ "اتفاق 19 تموز" وتنفيذه بما يتماشى مع القوانين الدولية، وذلك لوضع حد لمعاناة النازحين ومنع موجات نزوح جديدة.

واختتم مندوب بنما تصريحه بالتأكيد على حق المكون الكوردي في تقرير مصيره، قائلاً: "يجب أن يتمكن الكورد، كغيرهم من مكونات الشعب السوري، من تحديد مستقبلهم بأنفسهم ضمن إطار الحل السياسي الشامل".