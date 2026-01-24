البيت الأبيض يرفض انتقادات وجّهها ستارمر لتصريحات ترامب بشأن دور الحلفاء في أفغانستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- رفض البيت الأبيض أمس الجمعة انتقادات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرئيس دونالد ترامب لتصريحه بأن قوات حلف شمال الأطلسي تجنبت الخطوط الأمامية في أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز في بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس "الرئيس ترامب مُحق تماما، قدمت الولايات المتحدة الأميركية لحلف الناتو أكثر مما قدمته كل الدول الأخرى في الحلف مجتمعة".

وعبّر ستارمر عن استياء بريطانيا من تصريحات لترامب، ووصفها بأنها "مهينة"، مؤكدا أنه لو أخطأ هو في الكلام على هذا النحو لكان "اعتذر بالتأكيد".

جاء كلام ستارمر ردا على ترامب الذي قال إن قوات دول الحلف الأخرى "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان أثناء التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني العمالي بالجنود البريطانيين الـ457 الذين قتلوا في أفغانستان ورفاقهم الجرحى.

وقال "لن أنسى شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم التي قدموها من أجل وطنهم".

تكبدت بريطانيا ثاني أعلى حصيلة من الخسائر في أفغانستان بعد الولايات المتحدة التي فقدت أكثر من 2400 جندي.

ونُشر أكثر من 150 ألف عنصر من القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان بين أيلول/سبتمبر 2001 وآب/أغسطس 2021. ومن بين هؤلاء الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، الذي خدم مرتين، وذلك في الفترة 2007-2008 لمدة عشرة أسابيع، ثم من أيلول/سبتمبر 2012 إلى كانون الثاني/يناير.

المصدر: وكالات