أربيل تحتضن الدورة الثانية لأسبوع الفيلم الألماني والفرنسي والكوردي بمشاركة دولية

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في العاصمة أربيل، اليوم السبت، فعاليات الدورة الثانية لـ "أسبوع الفيلم الألماني والفرنسي والكوردي"، بالتعاون بين سينمائيين كورد ومخرجين أجانب، وذلك في صالة "سينما أربيل" بمجمع رويال مول، ومن المقرر أن تستمر العروض لمدة أربعة أيام.

وفي تصريح لـ"كوردستان 24"، قال السينمائي والمخرج الكوردي زهاوي سنجاوي:إن هذه الدورة هي الثانية من نوعها؛ فبينما استمرت الدورة الأولى ثمانية أيام، قررنا هذا العام تركيز الفعاليات في أربعة أيام، مع السعي لتحويل هذا النشاط إلى حدث فصلي يعرض أفلاماً ذات جودة فنية وموضوعية عالية".

وأضاف سنجاوي: "يتضمن البرنامج عرض أربعة أفلام مترجمة إلى اللغة الكوردية، كما أضاف، وقد خصصنا مساحة للحوار بين الجمهور والمخرج الكوردي شوكت أمين عقب عرض فيلمه (الاختبار - ئەزموون)، بينما نقوم بتقديم شروحات ومعلومات وافية للجمهور حول الأفلام الأجنبية المشاركة" .

وحول الفيلم الألماني المشارك، أوضح سنجاوي أن فيلم "آيفي العزيزة" (Ivie wie Ivie) يتناول قصة فتاة من أصول ألمانية-أفريقية تكتشف فجأة وجود أخت لها لم تكن تعرفها، وتتلقى نبأ وفاة والدهما في السنغال، مما يدفعها لخوض رحلة بحث عميقة حول هويتها وانتمائها وثقافتها.

يُذكر أن هذا الأسبوع الثقافي يشتمل على عرض أربعة أفلام بارزة وهي: (Notre-Dame Brûle)، وفيلم (الاختبار - ئەزموون)، و(آيفي العزيزة - Ivie wie Ivie)،إضافة إلى فيلم (Divertimento).