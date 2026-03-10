غارات إسرائيلية تلحق أضراراً بقصر "جهل ستون" التاريخي في أصفهان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تصاعدت المخاوف الدولية على الكنوز التاريخية في إيران، عقب تقارير أفادت بتعرض معالم أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو في مدينة أصفهان لأضرار مادية، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى المحافظة المجاور يوم الاثنين.

وأكد شهود عيان ووسائل إعلام محلية أن قصر "جهل ستون" (الأربعين عموداً)، الذي يعد أيقونة العمارة الصفوية من القرن السابع عشر، تأثر بموجة الانفجار العنيفة. وطالت الأضرار أجزاء من المجمع التاريخي المعروف بجدارياته النادرة وقاعاته الأثرية، كما تضررت الأشجار المحيطة التي تفصل بين القصر ومكتب المحافظ المستهدف.

وفي سياق متصل، طوقت القوات الأمنية المنطقة التاريخية بالكامل، حيث أفاد سكان محليون بفرض إجراءات مشددة شملت إغلاق الشوارع المؤدية إلى "ميدان نقش جهان" ومنع التصوير، وسط أنباء عن وقوع أضرار طفيفة في محيط الميدان الذي يضم قصر "علي قابو" ومساجد تاريخية كبرى.

تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تحذير رسمي أطلقته منظمة اليونسكو، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تهديد المواقع التراثية في إيران، وذلك في أعقاب تضرر "قصر جولستان" في طهران جراء حطام وموجات صدمية ناتجة عن غارات سابقة. وأكدت المنظمة أنها تتابع "عن كثب" وضع الإرث الثقافي في المنطقة، محذرة من مغبة المساس بمواقع تمثل ذاكرة إنسانية عالمية.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة