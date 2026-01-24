تربية إقليم كوردستان توجّه بتخصيص الحصة الدراسية الأولى غداً للتضامن مع غرب كوردستان "روج آفا"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة التربية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، توجيهاً رسمياً لجميع المؤسسات التعليمية، الحكومية منها والأهلية، يقضي بتخصيص الحصة الدراسية الأولى ليوم غدٍ الأحد لتقديم درس خاص يتناول التضامن مع غرب كوردستان (روج آفا).

ووفقاً لبيان الوزارة، فقد طُلب من الهيئات التدريسية التركيز خلال هذا الدرس على محورين أساسيين:

أولاً: الانتماء والحقوق المشروعة

ترسيخ قيم حب الوطن في نفوس الطلبة، والتأكيد على الحقوق القانونية والطبيعية للشعب الكوردستاني في العيش بحرية وكرامة.

ثانياً: السلام ووحدة الصف

التأكيد على أن الشعب الكوردي ينشد السلام والتعايش السلمي مع الجميع، ولكنه في الوقت ذاته يرفض بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف اضطهاده أو النيل من كرامته. كما شدد التوجيه على إيصال رسالة مفادها أن الكورد يمثلون جبهة واحدة متلاحمة في حال تعرض وجودهم القومي لأي هجوم أو تهديد.

يأتي هذا القرار الوزاري في إطار التضامن الشعبي والمؤسساتي الواسع في إقليم كوردستان مع أهالي مدينة كوباني ومناطق غرب كوردستان، التي تواجه ظروفاً إنسانية صعبة وحصاراً خانقاً.