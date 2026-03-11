إنجاز عالمي غير مسبوق.. السينما الكوردية تخطف الأنظار في إيطاليا وفيلم "بحر الأمل" يُتوّج بجائزة أفضل موسيقى

منذ 58 دقيقة

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما الكوردية، تمكن فيلم روائي قصير من لفت أنظار العالم وحصد إشادات دولية واسعة، بعد تتويجه بجائزة "أفضل موسيقى تصويرية"، ليضع الفن السابع الكردي بقوة على خارطة المهرجانات العالمية.

الفيلم الذي يحمل عنوان "بحر الأمل" (دەریای هیوا)، من إخراج المخرج الكوردي "جبرائيل أبوبكر"، سجل حضوراً قياسياً واستثنائياً في المحافل الدولية؛ ففي غضون ثلاثة أشهر فقط، طاف الفيلم شاشات العرض في (22) دولة حول العالم، حاصداً حتى الآن (5) جوائز سينمائية مرموقة.

وجاء التتويج الأبرز للفيلم من القارة الأوروبية، وتحديداً من إيطاليا، خلال مشاركته في فعاليات "مهرجان غريفو السينمائي" (Grifo Film Festival) الذي استمرت أعماله على مدار خمسة أيام متواصلة.

وتبرز أهمية هذا الإنجاز بالنظر إلى حجم المنافسة الشرسة في المهرجان الإيطالي؛ حيث تقدمت للمشاركة (4600) فيلم تمثل (97) دولة، تم اختيار وقبول (120) فيلماً منها فقط للتنافس الرسمي. وقد استطاع "بحر الأمل" أن يحجز لنفسه مقعداً ضمن القائمة القصيرة المكونة من ثلاثة أفلام مرشحة لنيل الجائزة الكبرى "أفضل فيلم"، قبل أن يُحسم لصالحه الفوز بجائزة "أفضل موسيقى".

وينتمي "بحر الأمل" إلى فئة الأفلام القصيرة، وتدور أحداثه حول التداعيات الإنسانية المدمرة للحروب، حيث يكشف الستار عن معاناة المدنيين العالقين في شباك الصراعات وما تخلفه من دمار.

ويسلط العمل الضوء بشكل مكثف على الآثار النفسية والجسدية العميقة للتهجير القسري، متتبعاً رحلة محفوفة بالمخاطر لأفراد أُجبروا على الفرار من منازلهم تاركين كل شيء ورائهم. وتُجسد مشاهد الفيلم صراع البقاء عبر طرق الموت التي يتربص بها الغرق والهلاك في كل زاوية، وذلك في سعي يائس وبحث مضني عن بر الأمان وحياة تحفظ كرامتهم الإنسانية.