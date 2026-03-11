رئيس الحكومة يستقبل الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 آذار (مارس) 2026، الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر إزاء مجمل الأوضاع العامة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

وأكد الجانبان أهمية توحيد المواقف ورصّ صفوف القوى والأطراف الكوردستانية، حفاظاً على أمن إقليم كوردستان واستقراره، وترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة. كما جرى التشديد على أن إقليم كوردستان سيظل، كما كان دائماً، عامل أمن وسلام في المنطقة.

وفي محور آخر من المباحثات، جرى تسليط الضوء على أهمية تفعيل برلمان كوردستان والمضي قُدماً في تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم.