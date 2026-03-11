اصطدام سفينة شحن تايلاندية في مضيق هرمز؛ وفقدان ثلاثة من أفراد طاقمها

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مسؤولون تايلانديون بأن عمليات البحث جارية للعثور على ثلاثة من أفراد الطاقم المفقودين بعد تعرض سفينة شحن تايلاندية لاصطدام واشتعال النيران فيها في مضيق هرمز يوم الأربعاء.

وذكرت إدارة الشؤون البحرية التايلاندية أن البحرية العمانية أنقذت بالفعل 20 من أفراد طاقم السفينة "مايوري ناري" وأوصلتهم إلى شاطئ خصب. وأضافت الإدارة أن أفراد الطاقم الثلاثة المفقودين كانوا على ما يبدو في غرفة المحركات وقت وقوع الانفجار.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة، والذي يديره الجيش البريطاني، قد أعلن في وقت سابق أن السفينة تعرضت للاصطدام شمال سلطنة عمان في المضيق.

وأكدت إدارة الشؤون البحرية أنها تنسق مع الجهات المحلية والدولية المعنية لعمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة لأفراد الطاقم المتضررين.



المصدر: AP