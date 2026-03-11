الأتروشي والسوداني يؤكدان على منع الهجمات التي تستهدف إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء 11 آذار 2026، عن اجتماع عُقد بين نائب رئيس البرلمان "فرهاد الأتروشي" وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع رئيس الوزراء "محمد شياع السوداني"، لمناقشة جملة من القضايا الراهنة.

وجرى خلال اللقاء تباحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الشأن العراقي، حيث شدد الجانبان على ضرورة عدم استهداف المدن العراقية، وبشكل خاص إقليم كوردستان. كما أكدا على وجوب حماية السيادة العراقية، ومنع استخدام أراضي البلاد منطلقاً للهجوم على دول الجوار.

كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم جهود التنمية، ودفع عجلة الإعمار والبناء والإصلاح، وتحقيق مصالح أبناء الشعب العراقي بكافة مكوناته.