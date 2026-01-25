آلاف الأشخاص تظاهروا في باريس تضامناً مع غرب كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر آلاف الأشخاص في باريس السبت دفاعاً عن غرب كوردستان، مطالبين فرنسا بتكثيف دعمها لشمال شرق سوريا.

وذكرت الشرطة الفرنسية أن نحو 7500 شخص شاركوا في التظاهرة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وردد المتظاهرون هتافات بينها "سينتصر الكورد" و"لن تسقط كوباني"، ورفعوا لافتات كُتب على عدد منها "دافعوا عن روج آفا" الاسم الكوردي للمنطقة ذات الإدارة الذاتية في شمال سوريا التي تتعرض لهجوم من الجيش السوري بدعم من الحكومة التركية.

تأتي هذه التظاهرة في ظل تصاعد التوترات بين الكورد في سوريا والحكومة في دمشق التي تسعى إلى بسط سيطرتها على كل أنحاء البلاد.

وأكدت فرنسا الخميس أنها لم تتخلَّ عن الكورد الذين لعبوا دورا محوريا في محاربة تنظيم داعش، إلا أن هذا الموقف لم يُقنع المشاركين في التظاهرة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أوقف 24 شخصا في فرنسا، وأصيب 21 شرطيا بجروح جراء حوادث وقعت على هامش تجمعات مماثلة.

وفي مرسيليا في جنوب فرنسا، حظرت السلطات تظاهرة كانت مقررة السبت، بعد احتجاجات سابقة مماثلة قالت السلطات إنها شهدت "إخلالا بالنظام العام".

ويُقدَّر عدد أفراد الجالية الكوردية في فرنسا بما بين 320 و400 ألف نسمة، ما يجعلها ثاني أكبر جالية كوردية في أوروبا بعد ألمانيا، بحسب تقديرات المعهد الكوردي في باريس، أقدم مؤسسة كوردية في أوروبا.