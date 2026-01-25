واشنطن تستعد لترحيل مهاجرين إيرانيين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- حذرت منظمة غير حكومية إيرانية-أميركية من أن الولايات المتحدة تعتزم ترحيل مهاجرين إيرانيين إلى بلادهم قريبا، في حين تشهد إيران حملة قمع دامية أودت بحياة الآلاف إثر موجة احتجاجات.

وستكون هذه أول عملية ترحيل من نوعها إلى إيران منذ اندلاع احتجاجات اكتسبت زخما واسعا قبل أن تُقمع بعنف مع انقطاع للإنترنت فُرض في 8 كانون الثاني/يناير جاعلا التحقق من المعلومات مهمة صعبة جدا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد مرارا بتوجيه ضربات لإيران ردا على قمع حركة الاحتجاج الأخيرة في البلاد، لكنه بدا وكأنه تراجع عن هذا التهديد الأسبوع الماضي، بعدما أكد أن طهران علّقت تنفيذ أحكام الإعدام التي كانت مقررة بحق متظاهرين.

وقال رئيس المجلس الوطني الإيراني-الأميركي جمال عبدي وهو منظمة غير حكومية في بيان الخميس "إن الإدارة نفسها التي وعدت الإيرانيين بأن +المساعدة في طريقها إليهم+ في ذروة حملة القمع الدامية، تعيد اليوم ايرانيين قسرا نحو الخطر".

وأفادت المنظمة، بأن هذه الرحلة ستكون الثالثة على الأقل التي تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة إلى إيران، بعد رحلتين في أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وأكد أبو الفضل مهرابادي وهو دبلوماسي يمثل مصالح إيران في الولايات المتحدة لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) السبت، أن نحو 40 إيرانيا سيرحّلون.

وأضاف أنهم سيستقلون طائرة الأحد من مطار فينيكس في ولاية أريزونا.

وأفاد المجلس الأميركي للهجرة الذي يدافع عن حقوق المهاجرين في بيان بأن من بين من سيتم ترحليهم رجلين مثليين يواجهان خطر الإعدام في إيران حيث تعاقب المثلية الجنسية بالإعدام.

ويُحتجز الرجلان حاليا في مركز احتجاز للمهاجرين في أريزونا، وتتخذ اجراءات قانونية لمنع ترحيلهما، بحسب المنظمة، التي قالت في بيانها إن "ترحيلهما في هذه المرحلة يعد انتهاكا خطيرا لحقهما في الإجراءات القانونية الواجبة".

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي الأميركية على الفور على استفسار وكالة فرانس برس بشأن عمليات الترحيل هذه.

وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، متحدثا عن "غزو" الولايات المتحدة من قبل "مجرمين أجانب".

المصدر: فرانس برس