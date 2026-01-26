إسبانيا تعتبر إقليم كوردستان واحة استقرار مشجعة لفرص الإستثمار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- عقد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزیي، اجتماعاً رسمياً في العاصمة الإسبانية مدريد مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني، دييغو مارتينيز بيليو، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وتركزت المباحثات على الانتقال بمستوى التنسيق من الجوانب الأمنية إلى "شراكة اقتصادية وتجارية وثقافية" شاملة، استثماراً لحالة الاستقرار النوعي التي يشهدها إقليم كوردستان.



من جانبه، استعرض دزيي السياسة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان الهادفة إلى توسيع آفاق الانفتاح على الدول الأوروبية.

مقدماً شرحاً وافياً حول الأوضاع الراهنة في الإقليم والعراق والمتغيرات الإقليمية، مؤكداً على موقف حكومة الإقليم الرسمي تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



بدوره، أعرب الوزير الإسباني عن ترحيب بلاده بهذه الزيارة، مؤكداً أن مدريد لم تعد تنظر إلى العراق وإقليم كوردستان كـ "منطقة خطر"، بل كبيئة آمنة توفر "فرصاً ذهبية" للشركات والمستثمرين الإسبان للعمل في مختلف القطاعات.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على الرغبة المشتركة في تنظيم منتديات اقتصادية وسياحية وعلمية، وتعزيز التنسيق بين الجامعات، مع استمرار تبادل الزيارات الرسمية لترسيخ هذه العلاقة الاستراتيجية.