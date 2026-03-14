بعد 15 انفجاراً.. إيران تؤكد عدم تضرر قطاعها النفطي في جزيرة "خرج"

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وكالة أنباء فارس أن البنى التحتية النفطية في جزيرة خرج التي تضم منشآت نفطية إيرانية استراتيجية في الخليج، لم تتعرض لأي أذى، عقب غارات جوية أميركية الجمعة استهدفت مواقع عسكرية قال دونالد ترامب إنها "دمرتها بالكامل".

وأفادت الوكالة الإيرانية السبت نقلا عن "مصادر ميدانية" لم تسمها، بسماع دوي 15 انفجارا خلال الهجوم، لكن "لم تتضرر أي بنية تحتية نفطية".

بحسب وكالة فارس، "حاول العدو إلحاق الضرر بالدفاعات العسكرية وقاعدة جوشان البحرية وبرج مراقبة المطار وحظيرة الطوافات التابعة لشركة +كونتيننتل شلف أويل+" النفطية.

وتقع جزيرة خرج على بعد حوالى 30 كيلومترا من الساحل، وتضم أكبر محطة لتصدير النفط في إيران تمرّ عبرها نحو 90% من صادراتها من النفط الخام، وفق تقرير حديث صادر عن بنك "جي بي مورغان" الأميركي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مساء الجمعة على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" أنه "دمر بالكامل" أهدافا عسكرية على الجزيرة.

محذرا من أنه سيدمر أيضا بنيتها التحتية النفطية إذا أقدمت إيران أو أي جهة أخرى على أي إجراء يعرقل حرية السفن وسلامة مرورها عبر مضيق هرمز.