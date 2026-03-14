كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ نحو البحر الشرقي

أربيل (كوردستان 24)- صعّدت كوريا الشمالية التوتر في شبه الجزيرة الكورية، بعدما أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، في خطوة تزامنت مع المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، السبت، أنها رصدت إطلاق ما لا يقل عن عشرة صواريخ باليستية غير محددة النوع باتجاه البحر الشرقي، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مداها أو مواقع إطلاقها.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة "درع الحرية"، التي انطلقت الإثنين الماضي وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

وتعتبر بيونغ يانغ هذه المناورات تدريباً على غزو أراضيها، فيما تؤكد سول وواشنطن أن التدريبات ذات طبيعة دفاعية وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية للحليفين.

وقبل أيام، انتقدت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، المناورات العسكرية الجارية، محذرة من "عواقب مروعة لا يمكن تصورها" إذا استمرت هذه التدريبات.

كما أجرت كوريا الشمالية مؤخراً تجربة إطلاق صواريخ كروز استراتيجية من المدمرة "تشوي هيون"، في إطار تعزيز قدراتها العسكرية، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي حينها ضرورة الحفاظ على "قوة ردع نووية قوية وموثوقة" وتوسيعها، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.

يأتي الإطلاق الأخير بعد تجربة مشابهة أجرتها كوريا الشمالية في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، حين أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.

وقالت بيونغ يانغ آنذاك إن الاختبار يهدف إلى تجربة نظام قاذفات صواريخ متعددة ذات عيار كبير مُحدث.

وتقود عمليات الإطلاق إلى استمرار التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، في ظل تبادل التحذيرات بين بيونغ يانغ من جهة، وسول وواشنطن من جهة أخرى، على خلفية المناورات العسكرية والتجارب الصاروخية المتكررة.