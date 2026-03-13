إيران تحدد شروط مرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، اليوم الجمعة 13 آذار 2026، أن بلاده تسمح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، مشدداً على وجود شروط محددة تتعلق بهوية السفن وضمان عدم ارتباطها بالولايات المتحدة أو إسرائيل.

وفي بيان صدر عنه فجر اليوم، سلط آل صادق الضوء على إجراءات حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، موضحاً موقف طهران تجاه السفن التجارية العراقية. وأكد السفير أن إيران لا تمنع مرور الناقلات العراقية، ولكن "بشرط الإفصاح عن الهوية الكاملة للسفينة، وتحديد نقطة الانطلاق ووجهة الوصول النهائية للرحلة بشكل واضح".

وأضاف آل صادق شرطاً إضافياً يقضي بضرورة "ألا تكون لتلك السفن أو الشركات المالكة لها أي صلة أو ارتباط بالولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل".

وفي سياق متصل، أشار السفير الإيراني إلى وجود تفاهمات وتنسيق عالي المستوى مع الجانب العراقي، قائلاً: "لدينا تنسيق كامل مع الحكومة العراقية على أعلى المستويات". كما نفى الأنباء المتداولة حول إغلاق الممر المائي الدولي، مؤكداً بصريح العبارة: "نحن لم نغلق مضيق هرمز".