انفجارٌ يستهدف مدرسة يهودية في العاصمة الهولندية

أربيل (كوردستان 24)-شهدت مدينة أمستردام انفجارًا استهدف مدرسة يهودية في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأثارت الحادثة مخاوف أمنية متصاعدة داخل هولندا، وسط تحذيرات من تصاعد الاعتداءات ضد المؤسسات اليهودية في أوروبا.

ووقع الانفجار في مدرسة يهودية تقع في شارع زيلاندسترات بمنطقة بايتنفلدرت في أمستردام، حيث هرعت الشرطة وفرق الإطفاء إلى موقع الحادث بسرعة.

وأكدت عمدة المدينة فيمكه هالسما في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الهولندية، أن الأضرار التي خلفها الانفجار كانت محدودة، ولم ترد تقارير عن إصابات.

وبحسب السلطات المحلية، فقد أظهرت لقطات كاميرات المراقبة شخصًا يُعتقد أنه أشعل العبوة الناسفة، وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا على تحليل التسجيلات لتحديد هوية المشتبه به.

واعتبرت الشرطة والنيابة العامة، إلى جانب عمدة المدينة، أن الانفجار يمثل هجومًا موجّهًا ضد الجالية اليهودية في أمستردام، مؤكدين التعامل مع الحادث بجدية بالغة.

جاء الحادث في وقت كانت فيه الإجراءات الأمنية حول المدارس والمؤسسات اليهودية في هولندا قد تم تشديدها بالفعل، بعد هجوم استهدف كنيسًا في مدينة روتردام قبل يوم واحد.

كما سبق ذلك هجوم آخر على كنيس في مدينة لييج البلجيكية في وقت سابق من الأسبوع، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى الحماية حول المواقع اليهودية.

وأكدت عمدة أمستردام أن وجود هذه الإجراءات الأمنية المشددة ساعد الشرطة على التدخل بسرعة في موقع الانفجار، وفق صحيفة العين.

من جانبه، قال المرشح عن حزب حزب الشعب للحرية والديمقراطية في أمستردام دان فاينانتس إن حزبه يقف "بشكل كامل إلى جانب الجالية اليهودية في أمستردام".

وأضاف في منشور عبر منصة إكس أن لقطات كاميرات المراقبة قد تم تأمينها، متوقعًا "عملية بحث واسعة وملاحقة قضائية صارمة" بحق المسؤولين عن الهجوم.