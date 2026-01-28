أربيل تطلق اسم "كزي" (الجديلة) على أحد تقاطعاتها الرئيسية

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قرر مجلس بلدي أربيل، اليوم الأربعاء، إطلاق اسم "كزي" (الجديلة) على أحد التقاطعات الحيوية في عاصمة إقليم كوردستان، وذلك في خطوة تحمل دلالات قومية ورمزية عميقة.

جاء ذلك خلال اجتماع خاص عقده محافظ أربيل، أوميد خوشناو، مع أعضاء مجلس بلدية أربيل. وأعرب المحافظ في مستهل الاجتماع عن شكره لأعضاء المجلس على جهودهم في تسيير شؤون المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج حكومة إقليم كوردستان في خدمة الشعب وتعزيز دور الموظفين المخلصين في مؤسسات الدولة.

وخلال الاجتماع، طرح المحافظ مقترحاً لتسمية أحد تقاطعات العاصمة باسم "كزي" (الجديلة)، موجهاً باختيار موقع مناسب يليق بهذا الاسم.

وأوضح خوشناو أن هذا المقترح يأتي لكون "الجديلة" باتت تمثل اليوم "واقعاً يرمز للإصرار على القضايا القومية للشعب الكوردي، وتجسيداً لروح المقاومة والتصدي للظلم والاستبداد". وأكد المحافظ أن هذه التسمية تحمل أبعاداً وطنية وقومية، وهي إشارة واضحة إلى "وحدة الخطاب في البيت الكوردي".

من جانبهم، صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على مقترح المحافظ، مؤكدين على القيمة الجوهرية لهذه الخطوة. وأشار أعضاء المجلس إلى أن هذا القرار يثبت للعالم أجمع أن أبناء الشعب الكوردستاني، أينما وجدوا، يجمعهم فكر واحد وروح واحدة تجاه قضاياهم المصيرية.

ويُذكر أن رمزية "الجديلة" (کەزی) ارتبطت في الوجدان الكوردي المعاصر بحركات الاحتجاج والمقاومة المدنية، وتحولت إلى أيقونة عالمية للتعبير عن الحرية ورفض الاضطهاد.