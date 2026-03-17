رئيس البرلمان الإيراني: الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في الشرق الأوسط بعد الحرب

أربيل (كورستان24)- قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد الذي سيسود الشرق الأوسط بعد الحرب.

وصرّح قاليباف الواسع النفوذ في مقابلة مسجّلة مع وكالة تسنيم للأنباء تداولتها وسائل إعلام أخرى أن "النظام هنا سيتغيّر لكنه لن يكون نظاما تسوده مشيئة الولايات المتحدة".

وأكّد "سيكون نظاما إقليميا، نظاما أصيلا".

وندّد قاليباف الذي يعدّ شخصية بارزة في الشأن العام الإيراني وكان قائدا سابقا في الحرس الثوري، بجولة المفاوضات مع الولايات المتحدة التي أعقبتها ضربات عسكرية على إيران، مؤكّدا أنه لا بدّ للأمر أن ينتهي.

وهو قال إن على إسرائيل والولايات أن "تعلم أننا لم نعد نقبل بهذه الجولة".

وقبل يومين من موعد عقد محادثات تقنية بين واشنطن وطهران بعد ثلاث جولات من المفاوضات بوساطة عُمانية، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات غير مسبوقة على الجمهورية الإسلامية.

وأسفرت غارات 28 شباط/فبراير عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.

وأبلغ الوسيط العماني وقت المفاوضات عن تقدّم ملحوظ في المحادثات التي تطرّقت أيضا إلى برنامج إيران النووي.

وفي حزيران/يونيو الماضي، شنّت إسرائيل ضربات على إيران قبل أيّام من جولة سادسة من المفاوضات كانت مخطّطة بين طهران وواشنطن.

وانضمّت الولايات المتحدة إلى الحملة الإسرائيلية من خلال قصف منشآت نووية.

وصرّح قاليباف "لا بدّ من كسر هذه الدوّامة، ما يعني استئصال التهديد من الجمهورية الإسلامية والمنطقة".

