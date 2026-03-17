الحكومة العراقية تعلن عطلة عيد الفطر المبارك

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24) قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن العطلة تبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 آذار 2026، وتستمر لغاية يوم الإثنين الموافق 23 آذار 2026.

وأشار البيان إلى أن الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات سيُستأنف يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار 2026، مختتماً بالتهنئة للشعب العراقي والأمة الإسلامية بهذه المناسبة، سائلاً المولى أن يعيدها على الجميع بالخير والاستقرار.