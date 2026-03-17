إسقاط طائرة مسيرة في قضاء بردرش بمحافظة دهوك

أربيل (كوردستان24)- أُسقطت طائرة مسيرة في سماء قضاء بردرش التابع لمحافظة دهوك، دون أن يسفر الحادث عن أي أضرار بشرية أو مادية.

وصرح مصدر في مديرية أمن (آسايش) بردرش لمراسل "كوردستان 24"، أنه في تمام الساعة 12:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 17 آذار 2026، تم إسقاط طائرة بدون طيار (درون) في أجواء القضاء.

وبحسب المصدر ذاته، فإن حطام الطائرة المسيرة سقط في حقل للقمح بقرية "بردسور" التابعة لقضاء بردرش. وأكد المصدر أن عملية الإسقاط لم تتسبب في أي خسائر، مشيراً إلى أن التحقيقات قد بدأت للكشف عن ملابسات الحادث.

يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه الإقليم تصعيداً عسكرياً، حيث يشن الحرس الثوري الإيراني هجمات يومية بالصواريخ والطائرات المسيرة على مناطق متفرقة في إقليم كوردستان، تزامناً مع النزاع القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، وذلك بذريعة استهداف القواعد العسكرية الأمريكية ومقار أحزاب شرقي كوردستان (المعارضة الإيرانية).