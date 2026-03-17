البرلمان الألباني يصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" ويعتبر طهران دولة راعية للإرهاب

أربيل (كورستان24)- تبنى البرلمان الألباني، يوم الثلاثاء، قراراً رسمياً يقضي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة تعكس التوتر المتزايد في العلاقات بين البلدين. وحظي القرار بتأييد 79 نائباً من الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء إيدي راما.

وبموجب هذا القرار، تم إدراج إيران رسمياً كدولة راعية للإرهاب. وأكد تاولانت بالا، رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية، أن هذه الخطوة تأتي رداً على تورط طهران في دعم الإرهاب الدولي واستخدام "جماعات وكيلة" لزعزعة الاستقرار العالمي، بالإضافة إلى اعتماد تكتيكات "الحروب الهجينة".

وأشار "بالا" إلى أن ألبانيا لم تعد تعتبر هذه القضايا نزاعات جيوسياسية بعيدة، بل تهديداً مباشراً لأمنها القومي، مذكراً بالهجمات السيبرانية الواسعة التي استهدفت المؤسسات السيادية الألبانية في يوليو 2022، والتي أدت حينها إلى تعطيل الخدمات العامة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

المصدر: AP