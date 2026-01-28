ائتلاف دولة القانون: التفاف سياسي واسع حول ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، عثمان الشيباني، عن حجم التأييد السياسي والنيابي الذي يحظى به رئيس الائتلاف نوري المالكي، مؤكداً أن الإطار التنسيقي أعلن بشكل رسمي وموحّد ترشيحه لتولي رئاسة الوزراء.

وأوضح الشيباني في تصريح لكوردستان24، أن الإطار التنسيقي يمتلك قرابة 170 مقعداً نيابياً، فضلاً عن تلقيه رسائل دعم وتهنئة رسمية من قوى سياسية عراقية أخرى في مجلس النواب العراقي، ما يرفع إجمالي عدد النواب الداعمين لهذا الترشيح إلى أكثر من 270 نائباً داخل مجلس النواب.

وبيّن الشيباني أن المرحلة المقبلة ستنطلق باختيار الكابينة الوزارية وصياغة البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة المرتقبة ستضع في مقدمة أولوياتها معالجة الأزمة المالية، وتعزيز الملف الأمني، وتنظيم العلاقات مع دول الجوار.

واعتبر أن الخبرة السياسية والإدارية التي يمتلكها المالكي، من خلال قيادته للحكومة لمدة ثماني سنوات، إضافة إلى شبكة تفاهماته الدولية الواسعة، ستشكّل عاملاً حاسماً في تسهيل مهام الحكومة المقبلة وتجاوز التحديات الراهنة.

ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من تدوينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبّر فيها عن معارضته الشديدة لعودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، ملوّحاً بقطع المساعدات الأمريكية عن العراق في حال حدوث ذلك.