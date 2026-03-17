وسط توترات مضيق هرمز والحرب على إيران.. قمة ترامب-شي بانتظار توقيت أنسب

أربيل (كوردستان24)- طلب الرئيس دونالد ترامب تأجيل اجتماعه مع نظيره الصيني "لمدة شهر تقريباً"، مبرراً ذلك برغبته في البقاء في واشنطن لمتابعة تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. ويأتي هذا التأجيل المحتمل للزيارة – التي كانت مقررة في الفترة من 31 آذار/ مارس إلى 2 نیسان/ أبريل – في وقت تتجاهل فيه الصين دعوات ترامب لإرسال سفن حربية للمساعدة في تأمين ملاحة مضيق هرمز. وعلى الرغم من المبررات السياسية، صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن أسباب التأجيل "لوجستية" بحتة.

ويرى محللون أن هذا الإرجاء قد يمثل مخرجاً مريحاً للجانبين؛ إذ يبدو أنهما لم يتوصلا بعد إلى "نتائج ملموسة" يمكن الإعلان عنها خلال الاجتماع. من جهتها، لم تؤكد بكين رسمياً عقد القمة، كما تجنب كبار الدبلوماسيين الصينيين مؤخراً التطرق بشكل مباشر إلى تأثير الضربات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة على إيران في أجندة الزيارة.

وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد صرّح في الثامن من آذار/مارس رداً على تساؤلات حول العلاقات الثنائية قائلاً: "هذا العام يمثل محطة حاسمة للعلاقات الصينية الأمريكية، وجدول أعمال اللقاءات رفيعة المستوى مطروح بالفعل على الطاولة". وأضاف: "المطلوب هو أن يُجري الجانبان استعداداتٍ شاملة، ويُهيئا بيئةً مواتية، ويُديرا الخلافات القائمة لإزالة أي عوائق غير ضرورية".

ومن المتوقع، عندما يلتقي ترامب وشي في نهاية المطاف، أن تتركز محادثاتهما على قضايا التجارة والأمن، وفي مقدمتها: الرسوم الجمركية، والقيود على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة، بالإضافة إلى ملف تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تطالب بها بكين، والتي تعد من أبرز بؤر التوتر الجيوسياسي في العالم.

وفي المحصلة، فإن الاستنتاج الأبرز من قرار تأجيل الزيارة هو إقرار الإدارة الأمريكية بأن الحرب على إيران 'التي أدانتها الصين بشدة' لن تنتهي في وقت قريب، مما يفرض إعادة جدولة الملفات الدولية الشائكة.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة