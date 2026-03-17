وزير النفط: نتواصل مع إيران للسماح بمرور بعض ناقلات النفط العراقي

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تتواصل مع الجانب الإيراني للسماح بمرور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز.

وقال وزير النفط في تصريحات تابعتها كوردستان24: إن "هناك تواصلاً مع إيران بشأن السماح بمرور بعض ناقلات النفط العراقية".

وكان العراق من أوائل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الذين خفضوا إنتاجهم بعد اندلاع الحرب، إذ تراجع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً من أصل 4.3 ملايين برميل سابقاً.