محافظ دمشق يصدر قراراً جديداً بشأن بيع المشروبات الكحولية

أربيل (كوردستان24)- أصدر محافظ دمشق قراراً جديداً يقضي بمنع تقديم المشروبات الكحولية داخل المطاعم والنوادي الليلية في العاصمة السورية، وهي خطوة تهدف إلى تنظيم آلية بيع هذه المشروبات ضمن ضوابط خاصة.

وحول أسباب هذا القرار، أوضح محافظ المدينة أن الإدارة تلقت شكاوى كثيرة من السكان، وبناءً عليه صدر القرار حفاظاً على "الآداب العامة". وبموجب القرار، سيقتصر بيع المشروبات الكحولية على أحياء (باب توما، القصاع، وباب شرقي) في دمشق، وهي أحياء ذات أغلبية مسيحية.

كما حدد القرار المسافة القانونية بين محال بيع الخمور وكافة دور العبادة (كالمساجد والكنائس) والمقابر والمدارس، بحيث لا تقل عن 75 متراً.

ومنحت المحافظة مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمحال التي تبيع المشروبات الكحولية (المغلقة/المختومة) داخل مدينة دمشق لتسوية أوضاعها والالتزام بالقرار الجديد.