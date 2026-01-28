"ضفيرة التضامن" فرقة قلعة شيروانة تخصص ريع حفلها الموسيقي لدعم غرب كوردستان "روجآفا"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تستعد فرقة "قلعة شيروانة" الموسيقية لإقامة حفل فني تحت عنوان "كزي" (الضفيرة) في قضاء كلار التابع لإدارة كرميان، معلنةً تخصيص كامل ريع الحفل لدعم الشعب الكوردي في "روجآفا" (شمال شرق سوريا) في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وفي تصريح لكوردستان24، كشف "برور جاف"، عضو فرقة قلعة شيروانة، عن حجم التفاعل الشعبي الكبير مع المبادرة، مشيراً إلى أن أحد مواطني المنطقة قام بشراء تذكرة واحدة للحفل بمبلغ 500 دولار أمريكي، في خطوة رمزية تعكس مدى التضامن والحرص على مساندة الكورد في الجانب الآخر من الحدود.

وأوضح جاف أن الفرقة سبق وأن نظمت فعالية مماثلة في قضاء كفري، وتخطط لتوسيع أنشطتها لدعم المتضررين، قائلاً: "نسعى من خلال هذا الكونسيرت الذي يحمل اسم (ضفيرة) إلى إرسال رسالة دعم ومساندة لإخوتنا في روجآفا. نحن كفنانين نؤمن بأن الفن وسيلة فعالة للتعبير عن التضامن القومي والإنساني، وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدتهم في تجاوز هذه المحنة".

ودعا عضو الفرقة جميع المواطنين إلى المشاركة الواسعة واقتناء التذاكر، مؤكداً أن "هذا هو وقت التكاتف، فبينما تُجمع المساعدات من كل حدب وصوب، نساهم نحن بموسيقانا وفننا لنكون ظهيراً وسنداً لأبناء جلدتنا".

ومن المقرر أن ينطلق الحفل الموسيقي يوم غد الخميس، 29 كانون الثاني 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً على قاعة الفنون بمدينة كلار.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه مدن إقليم كوردستان حملات تبرع واسعة وأنشطة متنوعة لدعم المناطق الكوردية في سوريا التي تواجه موجات نزوح وتصعيد عسكري.