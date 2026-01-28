بسبب رسمة لـ "علم كوردستان".. حرمان طالب في كركوك من التعليم وإحالته للتحقيق

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أثارت حادثة إقصاء طالب كوردي من مقاعد الدراسة في مدينة كركوك موجة من الجدل، بعد إحالته إلى لجنة تحقيقية ووضع "علامة حمراء" على ملفه الدراسي بسبب رسمة تعبيرية لعلم إقليم كوردستان.

وفي التفاصيل التي تداولتها منصات إخبارية، فإن طالباً في الصف التاسع الأساسي (الثالث المتوسط) يدرس في إحدى المدارس التي تعتمد المنهاج العربي في كركوك، قام خلال درس التربية الفنية برسم علم كوردستان وكتابة عبارة "كوردستان" بالإنجليزية، مع إضافة شعار "2+2=1".

ويحمل هذا الشعار رمزية سياسية وقومية لدى الكورد، حيث يشير إلى تطلعات وحدة أجزاء كوردستان الأربعة واعتبارها كياناً واحداً.

وتُظهر الصور المسربة للرسمة، وجود توقيع باللون الأحمر بعبارة "يحال للجنة تحقيقية"، وهو ما أكدته والدة الطالب في تصريحات صحفية.

وقالت الأم بحرقة: "بسبب رسم ابني لعلم كوردستان، تم وضع توقيع باللون الأحمر على ملفه الدراسي، وهذا الإجراء تسبب في منعه من القبول في أي مدرسة أخرى، مما يهدد مستقبله التعليمي بالضياع".

تأتي هذه الحادثة في ظل حساسية سياسية وإدارية تشهدها مدينة كركوك (المتنازع عليها)، حيث تفرض السلطات قيوداً على رفع الأعلام أو الرموز الكوردية في المؤسسات الحكومية والمدارس التابعة لوزارة التربية الاتحادية منذ أحداث أكتوبر 2017.

ولاقت القصة تعاطفاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن معاقبة طفل أو مراهق على رسمة تعبيرية وحرمانه من حق التعليم يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين التربوية، مطالبين بضرورة إبعاد المؤسسات التعليمية عن الصراعات القومية والسياسية.

وحتى لحظة إعداد الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من مديرية تربية كركوك لتوضيح ملابسات الحادثة أو مصير الطالب الدراسي.