السليمانية تعلن إنشاء "نصب الضفيرة" رمزاً للوحدة الوطنية والمقاومة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ السليمانية، الدكتور هەڤال أبو بكر، اليوم الأربعاء، عن دعم إدارة المحافظة الكامل لمبادرة فنية تهدف إلى تشييد صرح تذكاري جديد في المدينة يحمل اسم "نصب الضفيرة" (مۆنۆمێنتی کەزی)، ليكون رمزاً للوحدة والمقاومة.

وجاء في بيان رسمي للمحافظ، أن محافظة السليمانية تبنّت مقترحاً قدمه الفنان "دلشاد بهاء الدين" لإنشاء مشروع فني ضخم تحت مسمى: "نصب الضفيرة.. نصب الكرامة، يوم الوحدة القومية والوطنية والمقاومة وانتصار كوردستان".

وأكد الدكتور هەڤال أبو بكر أن هذا الصرح سيُقام في قلب مدينة السليمانية، مشيراً إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد البدء بالخطوات العملية والتنفيذية للمشروع.

وأوضح المحافظ أن العمل سيتم بالتنسيق والتشاور مع رئاسة ومجلس بلدية السليمانية، والمديرية العامة للثقافة والفنون في المحافظة، بالإضافة إلى إشراك نخبة من المثقفين والمتخصصين لضمان إنجاز العمل بما يليق برمزية وأهمية المناسبة.

تأتي هذه الخطوة في السليمانية بالتزامن مع تحركات مشابهة في العاصمة أربيل، مما يعكس وحدة الخطاب الرمزي والقومي في إقليم كوردستان تجاه القضايا المصيرية، حيث باتت "الضفيرة" (کەزی) أيقونة للتعبير عن الصمود والارتباط بالهوية الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.