بتهمة التحريض .. دعوى قضائية في أربيل لإغلاق مكتبي "الجزيرة" و"الحدث"

أربيل (كوردستان24)- أعلن فريق قانوني في مدينة أربيل، اليوم الأربعاء، عن تحريك دعوى قضائية رسمية ضد قناتي "الجزيرة" و"الحدث" الإخباريتين، بتهمة ممارسة "التضليل الإعلامي" وبث "خطاب كراهية وعنصري" يستهدف الشعب الكوردي وقضاياه القومية.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، قال المحامي المستشار آسو هاشم: "لقد سجلنا دعوى قضائية لدى رئاسة الادعاء العام في أربيل ضد الحملات الإعلامية العنصرية التي تشنها قناتا (الجزيرة والحدث) باللغة العربية، بخصوص الكورد وغربي كوردستان ".

وأوضح هاشم أن فريقاً مكوناً من نحو 15 محامياً قدموا الشكوى رسمياً، مطالبين بـ"إغلاق مكاتب القناتين في إقليم كوردستان، ولا سيما في محافظة أربيل، وإيقاف كافة أنشطتهما الإعلامية فوراً"، مشيراً إلى أن الادعاء العام تسلم الطلب ومن المتوقع صدور قرار بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه التحركات القانونية على خلفية التغطية الإعلامية للقناتين للمواجهات الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري؛ حيث يتهم الفريق القانوني القناتين بـ:

1. تبني "خطاب شوفيني" يحرض ضد الوجود الكوردي.

2. تزييف الحقائق ونشر معلومات مضللة تخدم أجندات معادية.

3. دعم "حملات التطهير العرقي" ضد الكورد في سوريا من خلال برنامجهما الحوارية وتقاريرهما الميدانية.

وتزامناً مع المسار القانوني، انطلقت حملة واسعة في إقليم كوردستان وبين الجاليات الكوردية في المهجر، تطالب حكومة الإقليم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الوسائل الإعلامية التي تروج للكراهية القومية. ويرى القائمون على الحملة أن حرية الإعلام لا تعني السماح للمؤسسات الصحفية بالتحول إلى منصات للتحريض ضد المكونات القومية أو تهديد السلم المجتمعي.