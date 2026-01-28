الإطار التنسيقي يجتمع لمناقشة تصريحات ترامب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يعقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئا غداة مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدم تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة.

تأتي الدعوة للاجتماع بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معارضته الشديدة لاحتمالية عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء في العراق.

معتبراً أن هذه الخطوة قد تمثل "خطأً فادحاً" يهدد مستقبل البلاد واستقرارها.

وأشار ترامب، في تصريحات له، إلى أن فترة حكم المالكي السابقة شهدت تراجعاً اقتصادياً وحالة من الفوضى، محذراً من تكرار تلك التجارب.

وعزا الرئيس الأمريكي مخاوفه إلى ما وصفه بـ"السياسات والأيديولوجيات" التي انتهجها المالكي خلال ولايته الماضية، والتي يرى ترامب أنها أثرت سلباً على العراق.

ولوّح الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للعراق في حال وصول المالكي إلى السلطة مجدداً.

وأكد ترامب أن استمرار الدعم الأمريكي هو شرط أساسي لنجاح العراق وازدهاره، مشدداً على أن غياب هذا التعاون قد يحرم البلاد من فرص تحقيق "الحرية والاستقرار الاقتصادي".