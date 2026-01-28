دمشق تبدأ تنفيذ مرسوم منح الجنسية للمواطنين من أصول كوردية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب، اليوم الأربعاء، قراراً ينص على العمل الفوري لتطبيق المرسوم رقم (13) لعام 2026 المتعلق بمنح الجنسية للمواطنين من أصول كوردية المقيمين على الأراضي السورية بمن فيهم مكتومو القيد مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

وجاء في بيان وزير الداخلية:

إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية

نص المرسوم رقم /١٣/ تاريخ ١٦ / ١ / ٢٠٢٦م، في مواده الآتية على ما يلي:

المادة /٤/: ((يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام ١٩٦٢ في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات)).

المادة /٧/: ((تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه)).

بناءً عليه يطلب إليكم:

العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق منطوقه مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع، وموافاتنا بها وذلك في مدة أقصاها ٥ / ٢ / ٢٠٢٦م.



