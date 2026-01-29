رسائل الفنانين الكورد حول الأوضاع في غرب كوردستان

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وجّه فنانون من أجزاء كوردستان الأربعة، عبر شاشة "كوردستان 24"، رسائل إلى الشعب الكوردي، مؤكدين أن وحدة الكورد في ظل الظروف الراهنة تستحق كل الاحترام والتقدير.

وصرح الفنان الكوردي المعروف ديار ديرسم، خلال مشاركته في لقاء مع مجموعة من الفنانين الكورد لـ "كوردستان 24" قائلاً: "إن صمود ونضال روجافا أحيا الروح القومية مرة أخرى في قلوب ووجدان الفرد الكوردي. هناك مخاطر تحدق بالكورد، لكن صمودهم ووحدة صوتهم تبعث على الفخر".

وأضاف: "تجمعات الكورد هذه المرة ملفتة وذات مغزى عميق، وموقف إقليم كوردستان، يدعو للفخر وآمل أن يستمر، وعلى الفنانين الكورد أن يناضلوا من خلال أعمالهم الفنية".

من جانبه، قال الفنان هوزان شمدين: "المساعدات المقدمة من إقليم كوردستان لغرب كوردستان، تستحق الثناء والتقدير، كما كان دور الرئيس بارزاني مهماً جداً. ورغم أن الكورد عانوا كثيراً خلال المائة عام الماضية، إلا أن هذا القرن سيكون قرن الكورد".

وتابع قائلاً: "الفرق بين هذه المرحلة والثورات السابقة هو أن الكورد الآن يمتلكون قوة قومية ومنظمة وليس مجرد تشكيلات عشائرية، لذا فإن أي طرف يفكر في مهاجمة الكورد، عليه أن يفكر عشر مرات. لقد كانت روجافا دائماً ملاذاً لأجزاء كوردستان الأخرى، لذا فإن دعمها الآن هو واجب على عاتق الجميع".

وأشار الصحفي كاشكار أوريمار إلى أنه "يجب على كل فرد كوردي في هذه الظروف أن يسأل نفسه: أين كنا وأين أصبحنا الآن؟"، مبيناً أن "كلمات الرئيس بارزاني ترددت أصداؤها في العالم أجمع، والكورد يدافعون اليوم بروح وقلب واحد، والنصر النهائي للكورد قريب، لذا يجب التمسك بهذه الوحدة".

وفي السياق ذاته، قالت الفنانة ژاڵە سنەیی (جالة سنيهي): "يجب استغلال الظروف الراهنة لصالح الشعب الكوردي، والحفاظ على المكتسبات، وإقليم كوردستان هو المكان الوحيد الذي يمكنه تقديم العون لجميع الكورد".

أما الفنان ماهر أمين فقد صرح قائلاً: "النضال الحالي مهم جداً ويجب على الجميع تحمل المسؤولية. الهجمات الحالية هي مؤامرة دولية ضد الشعب الكوردي، ولكن يجب النظر إلى هذا النضال كفلسفة وثقافة".

وأضاف: "يجب على جميع الفئات والشرائح، من فنانين وأطباء ومعلمين، الشعور بالمسؤولية والمشاركة في هذه المرحلة الحساسة لكي نتمكن من تحويل هذا الوضع لصالح الشعب الكوردي".