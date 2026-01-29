حزب الله العراقي يعارض التدخلات الأمريكية ويدعو إلى "جبهة موحدة"

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دعت كتائب حزب الله العراقي، القوى السياسية في البلاد إلى اتخاذ موقف وطني موحد تجاه التدخلات الأمريكية، محذرة من أن واشنطن تسعى لفرض "هيمنة مذلة" على القرار السياسي العراقي.

وذكرت الكتائب في بيان لها: "إن التدخل السافر للإدارة الأمريكية يأتي في إطار فرض هيمنتها على مسار صنع القرار السياسي في العراق". وأكد البيان أن مواجهة هذه التدخلات واجب وطني ويجب أن تكون دافعاً لتعزيز سيادة واستقلال البلاد.

كما أشار البيان إلى أن هذا الوضع يضع القوى السياسية أمام مسؤولية تاريخية لتجاوز الخلافات ومواجهة السياسة التي تهدف لوضع العراق تحت الوصاية الأمريكية. وحذرت الكتائب من أنه في غياب المقاومة، فإن العراق سيتجه نحو الاستسلام للمحتل.

يأتي بيان كتائب حزب الله هذا في وقت يواجه فيه البيت السياسي العراقي تعقيدات؛ حيث ذكرت مصادر مقربة من ائتلاف السلطة لوسائل إعلام عراقية وجود انقسام بين القادة حول كيفية التعامل مع تهديدات دونالد ترامب.

وبحسب المصادر، فإن هناك كتلة داخل الائتلاف تصر على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، بينما تبحث كتلة أخرى عن مرشح بديل لتجنب أي تصعيد حاد، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض صراحة في تصريحاته يوم الثلاثاء دعم ترشيح نوري المالكي وتشكيل حكومة جديدة برئاسته، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية العراقية.