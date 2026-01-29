عدنان بوزان لـ كوردستان 24: يجب إيصال مساعدات مؤسسة بارزاني الخيرية إلى كوباني

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حذر عدنان بوزان، رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في مدينة كوباني، مشيراً إلى أن المدينة ترزح تحت حصار خانق من أربع جهات.

وأشار بوزان إلى أن الوضع الصحي للأطفال خطير للغاية؛ فبسبب البرد القارس ونقص الاحتياجات الأساسية، انتشرت أمراض الجهاز التنفسي والمعدة والجلد، كما ظهرت علامات سوء التغذية بين الأطفال. وأكد أيضاً نفاذ حليب الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة من الأسواق والصيدليات، فضلاً عن توقف العمليات الجراحية بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية.

وفيما يخص الخدمات العامة، صرح رئيس المجلس الوطني الكوردي بأن الكهرباء والإنترنت مقطوعان تماماً منذ أكثر من 10 أيام، والمدينة تعيش في ظلام دامس. كما توقفت مضخات المياه عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود، حيث وصل سعر صهريج المياه إلى 125 ألف ليرة سورية (حوالي 11 دولاراً). وأضاف أن هناك خطر حقيقي يتمثل في نفاذ الطحين والخبز، تزامناً مع ارتفاع خيالي في الأسعار.

وأوضح عدنان بوزان أن كوباني محاصرة من أربع جهات (الحدود التركية، مناطق سيطرة الجيش الوطني، وجبهات القتال بين الجيش العربي السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد")، مما أدى إلى انعدام أي ممرات إنسانية لإدخال المواد الغذائية والوقود.

وطالب عدنان بوزان الحكومة المؤقتة بفتح الطريق أمام مرور المساعدات، لا سيما مساعدات مؤسسة بارزاني الخيرية، بوصفها منظمة إنسانية محايدة ومستعدة لإيصال العون للمنكوبين في كوباني والنازحين في أطرافها. وأكد أن مجلسهم على تواصل مستمر مع الأطراف الدولية لمنع وقوع كارثة إنسانية كبرى.