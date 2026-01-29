فرحان حق لكوردستان 24: يجب حماية حقوق الكورد والمكونات في سوريا

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استعرض فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مشاركته في نشرة أخبار "كوردستان 24"، آخر مواقف الأمم المتحدة بشأن التوترات في سوريا وروژافا (غرب كوردستان).

وأكد فرحان حق أن الأمم المتحدة تضغط من أجل وقف الحرب وبدء الحوار، صرح قائلاً: "نطالب الحكومة السورية بأن تكون حكومة شاملة تمثل كافة المكونات، بما في ذلك الكورد والأقليات الدينية والقومية مثل العلويين والدروز". وأشار إلى أن حماية الحقوق الأساسية لهذه المكونات تقع ضمن أولويات المنظمة الدولية.

وفيما يخص الوضع الإنساني، كشف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة عن تمكنهم من إيصال 24 شاحنة مساعدات تضم (مواد غذائية، أدوية، ومستلزمات شتوية) إلى مدينة كوباني. وأضاف: "نسعى لإرسال المزيد من المساعدات وإعادة الخدمات العامة إلى المدينة". كما أشار إلى أنهم يعملون عبر وكالة اللاجئين لإيصال المساعدات إلى مخيم "الهول"، وذلك بعد قيام الحكومة السورية بفتح معبرين في حلب والحسكة.

وأعرب فرحان حق عن قلقه إزاء بعض خروقات وقف إطلاق النار، قائلاً: "نحث الأطراف، وخاصة الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على الالتزام بهدنة الـ 15 يوماً".

وأوضح أن المكتب السياسي للأمم المتحدة على التواصل مع كل من الحكومة السورية والجانب الكوردي للعودة إلى طاولة المفاوضات، في حين يراقب مجلس الأمن الدولي الوضع للضغط على كافة الأطراف لضمان استمرار وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.