"تربية كوردستان" تزيّن أغلفة المناهج الدراسية بصور طفلين يجسدان الروح الوطنية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمة سعيد، عن قرار جديد يقضي بإجراء تغييرات في تصميم أغلفة الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل، تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية لدى الطلبة.

وبحسب القرار، سيتم وضع صور لطفلين كرديين يمثلان رمزاً للانتماء وحب الوطن على أغلفة كتب اللغة الكوردية، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تهدف إلى "غرس بذور الإخلاص والقيم القومية في نفوس الأجيال القادمة".

وفي تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، كشف وزير التربية عن تفاصيل القرار، مشيراً إلى أن صورة طفل من "ذوي الاحتياجات الخاصة" من مدينة أربيل ستتصدّر غلاف كتاب اللغة الكوردية للصف السادس الابتدائي، تقديراً لروح الإصرار والانتماء.

وفي السياق ذاته، ستوضع صورة طفل يبلغ من العمر عامين وثلاثة أشهر من مدينة السليمانية على غلاف كتاب اللغة الكوردية للصف الأول الابتدائي، ليكون رمزاً للبراءة والارتباط بالأرض منذ الصغر.

وأكد آلان حمة سعيد أن هذا القرار يحمل أبعاداً تربوية عميقة، تهدف إلى تنشئة الأجيال على أسس وطنية متينة. كما كشف الوزير عن المباشرة بطباعة نحو 160 ألف نسخة لكل من كتابي الصفين الأول والسادس الابتدائي لتغطية احتياجات المدارس.

وقد لاقت هذه المبادرة ردود أفعال إيجابية واسعة في الأوساط التربوية، حيث يرى مختصون أن استخدام صور واقعية لأطفال من كوردستان يعبرون عن حبهم للأرض، سيكون له أثر نفسي وتربوي قوي على التلاميذ، مما يعزز صلتهم بوطنهم.

ومن المقرر أن يتم توزيع الكتب بحلتها الجديدة مع انطلاق الموسم الدراسي القادم في جميع أنحاء إقليم كوردستان.