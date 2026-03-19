مقتل عنصرَين من الحشد الشعبي في ضربتَين على نينوى وصلاح الدين

أربيل (كوردستان24)- قُتل عنصران في هيئة الحشد الشعبي في ضربتَين فجر الخميس على مواقع في محافظتَي نينوى وصلاح الدين في شمال العراق، بحسب ما أعلن الحشد الذي نسب الضربتَين إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الحشد في بيان "تعرض الفوج الرابع التابع للواء 30 في الحشد الشعبي إلى ضربة جوية صهيوأميركية غادرة استهدفت مواقعه في سهل نينوى" وأسفرت عن "استشهاد أحد المقاتلين وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وفي بيان آخر، قال "تعرضت إحدى نقاط اللواء (31) في الحشد الشعبي، قرب مطار الصينية بمحافظة صلاح الدين لعدوان صهيوأميركي غادر" أسفر عن "ارتقاء شهيد واحد وإصابة عدد من الجرحى، وسط صعوبات كبيرة في إخلائهم نتيجة استمرار تحليق طيران العدو، الذي تعمّد استهداف فرق الإسعاف لأكثر من مرة".