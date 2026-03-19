رويترز: الولايات المتحدة تخطط لنشر قوات برية في الخليج

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس 19 آذار/مارس 2026، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتطلع لإرسال قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع استعدادات واشنطن للمرحلة المقبلة من الحرب مع إيران.

وذكر تقرير رويترز أن ترامب يسعى لزيادة خيارات السيطرة على مضيق هرمز، رغم أن الولايات المتحدة تنوي في المرحلة الأولى محاولة السيطرة على هذا المضيق الحيوي والعالمي عبر البحر والجو. وفي حال السيطرة على مضيق هرمز، ستحتاج الولايات المتحدة إلى قوات برية من أجل التحكم الكامل في حركة مرور السفن.

وصرحت أربعة مصادر مختلفة لرويترز بأنه يجري مناقشة خطة عسكرية، وأن نشر الجنود في المضيق يُعد أمراً حاسماً.

وفي جانب آخر من التقرير، ذُكر أن إدارة ترامب ناقشت إمكانية إرسال قوات برية إلى جزيرة "خارك" في جنوب إيران. وتعد جزيرة خارك مركزاً لتصدير 90% من النفط الإيراني، إلا أن هذا الخيار وُصف بالخيار الخطير داخل إدارة ترامب، لأن الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية يمكنها الوصول إلى جزيرة خارك بسهولة.