وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة العليا لرؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كوردستان، بعد مراقبة دقيقة للسماء، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غدٍ الخميس لن يكون أول أيام العيد، بل سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك.

وفي مساء اليوم الأربعاء، 18 آذار 2026، صرح پشتیوان صادق، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي: بعد متابعة دقيقة لرؤية الهلال من قبل اللجان الفرعية في كافة محافظات والإدارات المستقلة في الإقليم، لم تثبت الأدلة الشرعية رؤية هلال شهر شوال".

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه استناداً إلى هذه المعطيات، تعلن اللجنة العليا أن: "يوم غدٍ الخميس سيكون المتمم لشهر رمضان الفضيل، وأن يوم الجمعة الموافق 20 آذار 2026، هو أول أيام عيد الفطر المبارك في إقليم كوردستان".