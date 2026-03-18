مرور أربيل تعلن حظر حركة الشاحنات والدراجات النارية خلال أيام عيد الفطر

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مرور أربيل، يوم الأربعاء 18 آذار 2026، عن اتخاذ إجراءات مرورية جديدة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، تضمنت حظر حركة الشاحنات والدراجات النارية في عدد من الطرق الرئيسية.

وذكرت المديرية في بيان لها، أنها توجّهت بإبلاغ سائقي مركبات الحمل (البارهەڵگر) والدراجات النارية بمنع حركتهم لمدة خمسة أيام متتالية، تبدأ من أول أيام عيد الفطر الموافق 20 آذار 2026، وتستمر لغاية 25 آذار 2026.

وأوضح البيان أن قرار المنع يشمل الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية والمصايف والمتنزهات، وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والسياح القادمين إلى المحافظة.

وأشارت مديرية مرور أربيل إلى أن هذا القرار يأتي في إطار السعي لتحقيق المصلحة العامة، والحد من الزحامات المرورية، ومنع حدوث أي معرقلات أو حوادث، وضمان أعلى مستويات السلامة للمصطافين خلال فترة العطلة.