شاخوان عبد الله: الديمقراطي الكوردستاني ليس سبباً في تأجيل جلسة البرلمان ومرشحنا جاهز للمنافسة

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الأحد 1 شباط 2026، عن تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، مستعرضاً آخر التطورات السياسية المتعلقة بهذا الملف.

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده اليوم 1 شباط 2026: "إن الحوارات بشأن منصب رئاسة الجمهورية لا تزال مستمرة"، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يكن بأي حال من الأحوال سبباً في تأجيل جلسة اليوم. وأضاف: "نحن ككتلة الديمقراطي الكوردستاني حاضرون في البرلمان، ومرشحنا الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية مستعد لخوض المنافسة".

وفيما يخص منصب رئيس الوزراء، أوضح عبد الله: "نحن كطرف كوردي لدينا مرشحنا لرئاسة الجمهورية، أما ملف رئاسة الوزراء فهو شأن مرتبط بالبيت الشيعي وقوى الإطار التنسيقي، وهم من يقررون الشخصية التي سيتم تكليفها بهذا المنصب".

وأعرب رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني عن شكوكه في قدرة الإطار التنسيقي على حسم مرشحه في الوقت الراهن، قائلاً: "لا أعتقد أن الإطار التنسيقي قادر على حسم مسألة مرشح رئاسة الوزراء في الوقت الحالي".

وأشار عبد الله إلى أن جدول أعمال جلسة البرلمان يتضمن حسم ملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، إلى جانب عدد من القضايا الهامة الأخرى.

ووفقاً للعرف السياسي المعمول به في العراق منذ عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكوردي. وتنافس في هذه الدورة عدة أطراف كوردية، أبرزها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أعلنت في 23 كانون الثاني الماضي عن القائمة النهائية للمرشحين، والتي ضمت 19 اسماً من أصل 81 متقدماً. ومع انسحاب "نوزاد هادي"، أحد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، استقر عدد المتنافسين عند 18 مرشحاً، وهم كل من:

د. عبد الله محمد علي علياوي

فؤاد محمد حسين بكي

نزار محمد سعيد محمد

شوان حويز فريق نامق

أحمد عبد الله توفيق أحمد

حسين طه حسن محمد سنجاري

نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله

آسو فريدون علي

سامان علي إسماعيل شالي

صباح صالح سعيد

إقبال عبد الله أمين هليوي

سردار عبد الله محمود

مثنى أمين نادر

خالد صديق عزيز محمد

آزاد مجيد حسن

رافع عبد الله حميد موسى

سالم حواس علي ساعدي

لطيف محمد جمال رشيد