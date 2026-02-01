رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعاً لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تعقد رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب.

في الوقت نفسه، تشدِّد رئاسة المجلس على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وكان من المقرر عقد الجلسة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن رئاسة البرلمان قررت تأجيلها إلى اليوم الأحد، بطلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفقاً للعرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2003، فإن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، وغالباً ما كان من نصيب الاتحاد الوطني الكوردستاني بناءً على تفاهمات داخلية.

إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يطالب بالمنصب منذ عام 2018، مؤكداً ضرورة حسمه بناءً على الاستحقاق الانتخابي والأصوات البرلمانية بدلاً من الاتفاقات السياسية القديمة.

ويشترط الدستور العراقي حصول المرشح على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان في الجولة الأولى للفوز بالمنصب، وهو ما يجعل تمرير أي مرشح أمراً مستحيلاً دون توافقات سياسية واسعة.

وقد أدى الخلاف الراهن داخل "البيت الكوردي" وبين القوى الشيعية إلى حالة من الانسداد السياسي في عملية اختيار الرئاسات الثلاث.